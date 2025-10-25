Yurt yemeği 80 öğrenciyi hastanelik etti

Tokat'ta 80 öğrenci KYK yurdunda yedikleri akşam yemeğinden sonra zehirlendi. Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda kalan öğrenciler ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle Tokat Devlet ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanelerine başvurdu.

Tokat Valiliğinden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.