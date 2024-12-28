Son dakika...Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu

1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, yurt dışına çıkış harç pulu ile ödenmesi usulü kaldırılmıştı.

2025 YILI YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR?

Yeni yılda yurt dışı çıkış harcı 500 liradan 710 liraya yükseldi. Yurt dışı çıkış harcı için 2024 yılına ait pullar, 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. 2025 yılı için yurtdışı çıkış harcı 710 TL olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu.

YURT DIŞI HARCINI KİMLER ÖDER?

Harcın mükellefi, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır.



YURT DIŞI HARCINI KİM ÖDEMEZ?



Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından;



- Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,



- 7 yaşını doldurmamış olanlar,



- Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar,



- Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olanlar harçtan muaf bulunuyor.



Yurt dışına çıkış harcından bağışık tutulmayı talep edenler, yurt dışında oturma izni bulunduğunu veya 7 yaşını doldurmadığını belgelendirmek zorundalar. Ticari araç mürettebatı olarak yurt dışına çıkışlarda harç muafiyeti, fiilen ticari araçta görevli olarak araçla birlikte yurt dışına çıkanlar için uygulanacak. Karayolu ticari araç mürettebatına ilişkin muafiyet, ticari taksi, minibüs ve kamyonetler için bir kişi, diğer motorlu kara taşıtlarında ise en fazla üç kişi için uygulanacak.



Yurt dışına çıkış harcı tutarı, 7524 sayılı Kanunla 2024 yılı için 150 TL’den 500 TL’ye yükseltildi. Harç tutarı 2024 yılı için 500 TL olarak uygulanıyor.du

2024 YILINDA ÖDENEN YURT DIŞI HARÇLARI GEÇERLİ Mİ?

Evet geçerli ancak 10 Ocak 2025 tarihine kadar. 2025 yılının Ocak ayının 10. günü sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, 2024 yılı sonu itibarıyla geçerli tutar üzerinden harcın 2024 yılında ödenmiş olması durumunda, ödenmiş harç tutarı ile işlem yapılacak, bu harç ödemeleri için fark istenmeyecek.

Örneğin, 5 Ocak 2025 tarihinde yurt dışına çıkış yapacak olan İbrahim BİTER, yurt dışına çıkış harcını 31 Aralık 2024

tarihinde geçerli tutar olan 500 TL üzerinden Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla ödediği takdirde, Ocak ayının 10. günü sonuna kadar yurt dışına çıkış yaptığında, bu çıkışı için kendisinden fark istenilmeyecek. İbrahim BİTER, yurt dışına çıkış harcını 2 Ocak 2025 tarihinde ödemek isterse, 2025 yılı için geçerli harç tutarını, 5 Ocak 2025 tarihi yerine 11 Ocak 2025 tarihinde yurt dışına çıkış yapması durumunda ise her hâlükârda 2025 yılı için belirlenen harç tutarını ödemesi gerekecek.



YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?



Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, malmüdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) veznelerine makbuz karşılığında ödenebilecek. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı ödenebilecek.

