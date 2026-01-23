Yurtdışında liseye talepte artış. Fiyatlar 23 bin eurodan başlıyor

Üniversitenin yanı sıra liseyi de yurtdışında okumak isteyenlerin sayısında artış var.

Son yıllarda bu yönde talebin arttığı da görüldü.

Şartlar arasında gidilecek ülkenin ana dilinin bilinmesi yer alırken İngiltere, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ise en çok tercih edilen ülkeler arasında.

Yurt dışında liselere giriş için genel bir sınav yok, sistem ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Her okul kendi sınavını geçerli sayabiliyor.

KOLAY GEÇİŞ MÜMKÜN

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Yurtdışı Eğitim Uzmanı Metin Koç, yurtdışında okuyan öğrencinin yurtdışındaki üniversitelere daha kolay geçiş yapabildiğinden bahsetti.

Koç, "Yurtdışında lise okumaya son yıllarda talep ciddi derecede arttı diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Koç, eğitim ücretleri hakkında da bilgi verdi. Avrupa'da ortalama eğitimin 23 bin eurodan başladığını dile getirip "35 bin euroya kadar çıkıyor. Amerika için de 25 bin dolar ile 50 bin dolar arasında ücret değişiyor." dedi.