Yurtdışından gelen 965 öğrenci karantinaya alındı

NTV Haber - Anadolu Ajansı 24.03.2020 - 10:58 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 11:09
Yurtdışında eğitim gören Türk öğrencilerin ülkeye dönüşü sürüyor.
İrlanda'da öğrenim gören öğrencileri Dublin kentinden alan Türk Hava Yolları uçağı Sivas'taki Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı.
442 öğrenci otobüslere bindirilerek kalacakları yurt binasına götürüldü.
İngiltere'de öğrenim gören 348 öğrenci uçakla İstanbul'a geldi.
Sağlık taramalarının ardından otobüslerle Sakarya'nın Serdivan ilçesine götürüldü.
Erasmus programları kapsamında çeşitli ülkelere giden 175 öğrenci dün akşam saatlerinde Tekirdağ'a götürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler, yurt binasına yerleştirildi. Öğrenciler 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.