Yurtlara başvuran öğrenci sayısı açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, 415 bin 305 gencin KYK yurtlarına başvuru yaptığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla pazartesi günü 105 yeni yurt binasının açılacağını söyleyen Kasapoğlu, "Yurtlarımızın, gençlerimiz ve aileleri açısından büyük bir güven taşıdığından onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tarihin en yüksek yatak kapasitesi en yüksek yurt sayısı ve en yüksek yerleştirme ile bu süreci nihayetlendireceğiz" dedi.