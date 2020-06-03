Yurtlardaki karantina dönemi sona erdi

Anadolu Ajansı 03.06.2020 - 11:23 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 12:00
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Yurtdışından gelen vatandaşların öğrenci yurtlarında karantinaya alınma süreci sona erdi.
Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan geldi.
Yurtlardaki karantina döneminin sona erdiğini söyleyen Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın Bakanlığa bağlı yurtlarda karantina süreçlerini tamamladığını ifade etti.
Bakan, yurtların 700 bine yakın genç için hazırlanmaya başlandığı bilgisini de verdi.
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