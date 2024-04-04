imsakiye

Yurtta Van eylemleri | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 14 ilde 340 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van başta olmak üzere 14 ilde, 340 kişinin terör örgütü adına eylem yapmak suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Yurtta Van eylemleri | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 14 ilde 340 şüpheli gözaltına alındı

’da seçimi birinci tamamlayan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan hakkında verilen karar, Van başta olmak üzere birçok ilde sokak eylemlerine neden oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da meydana gelen olaylar başta olmak üzere 14 ilde terör örgütü PKK adına sokak eylemleri yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyon yapıldığını açıkladı.

Yurtta Van eylemleri | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 14 ilde 340 şüpheli gözaltına alındı - 1

Yerlikaya, “Bozdoğan-20” adı verilen eş zamanlı operasyonlarda 340 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

“Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız.” diyen  Bakan Yerlikaya, “Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.” ifadelerini kullandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...