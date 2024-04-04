Yurtta Van eylemleri | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 14 ilde 340 şüpheli gözaltına alındı

Van’da seçimi birinci tamamlayan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan hakkında verilen karar, Van başta olmak üzere birçok ilde sokak eylemlerine neden oldu.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da meydana gelen olaylar başta olmak üzere 14 ilde terör örgütü PKK adına sokak eylemleri yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyon yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya, “Bozdoğan-20” adı verilen eş zamanlı operasyonlarda 340 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.



“Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız.” diyen Bakan Yerlikaya, “Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.” ifadelerini kullandı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun