Yurttan kaçan kız çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor

Ankara'da 15 yaşındaki Buket Bayram, iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra kendi isteğiyle yerleştiği yurttan iki arkadaşıyla birlikte 6 Kasım’da kaçtı. Anne Gamze Dilmen, kızını bulmak için endişe içinde beklediğini ve herhangi bir sorunları olmadığını söyledi.



Anne Dilmen, kızının hayatından endişe ettiğini, geri dönmesi durumunda tekrar yurda göndermeyeceğini söyledi. Polis ekipleri, Bayram ve arkadaşlarının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.