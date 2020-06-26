Yurttan kaçtı, temizlik görevlisini depoya kilitledi

İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Ahmed-i Hani Parkı'nda görevli olduğu öğrenilen temizlik görevlisi, sabah saatlerinde parkın genel temizliğini yaptıktan sonra temizlik malzemelerini parkın içerisinde bulunan depoya bıraktı.

Bir anda deponun kapağının kapatılması ve kilitlenmesi üzerine panik yaşayan temizlik görevlisinin bağırması üzerine parkta bulunan vatandaşlar görevlinin yardımına koştu.

İtfaiyeye haber veren vatandaşlar deponun kapağının Hikmet Ali K. (15), tarafından kilitlendiğini fark etti. Vatandaşlar, küçük çocuktan anahtarı alarak, deponun kapağını açtı. Depoda kısa bir süre mahsur kalan temizlik görevlisi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerine Hikmet Ali K., tarafından kilitlendiğini, vatandaşların yardımıyla depodan çıkartıldığını söyledi.

''8 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM''

İtfaiye ekiplerinin önlem alması yönünde uyarısı üzerine temizlik görevlisi, "Ben 8 yıldır buradayım. Böyle bir şey yaşamadım" diye cevap verdi. Olayı gerçekleştiren çocuk temizlik görevlisinden özür dilerken itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.



"ÜZERİNE KAPAĞI KAPATTIM, KİLİTLEDİM"



Parkta oturduğunu ve temizlik görevlisinden sigara istediğini söyleyen 15 yaşındaki Hikmet Ali K., "Kendisinden sigara istedim vermedi. Bana küfür etti. Sopayla ayaklarıma vurdu. 'Bekle burada geleceğim' dedi. Sonra depoya girdi. Orada bulunan sopayı çıkarıp bana vuracaktı. Benim de zoruma gitti. Ben de üzerine kapağı kapattım, deponun kapısını kilitledim" dedi.

"YURTTAN KAÇTIM"



Eyüpsultan'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Ayvansaray Çocuk Destek Merkezi'nde kaldığını öne süren Hikmet Ali K., buradan kaçtığını ve İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan teyzesinin yanında kaldığını söyledi. Çocuğun yanında bulunan Nedim Duman ve Emre Gürkan isimli iki genç, Hikmet Ali K.'nın yurttan kaçtığını belirterek, çocuğa sahip çıktıklarını söyledi.