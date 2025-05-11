Yürüme yetisini kısmen yüzmeyle kazandı: Marmara'ya dalış yaptı

Yürüme yetisini yüzmeyle kısmen kazanan Sadık Altıntaş, deniz polisiyle Marmara'ya dalış yaptı.



Altıntaş, Edirne'de teknisyen olarak çalıştığı iş yerinde makine parçasının omuriliğinin üzerine düşmesi nedeniyle yaralanarak yürüme yetisini yitirdi.



Yeniden yürüyebilmek için tedavi yolları aramaya başlayan Altıntaş, fizik tedavinin ardından 4 yıl önce yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başladı.



Altıntaş, yüzmeyle kaslarının gelişmesi sayesinde yürüteç kullanıp adım atmaya başladı ve yürüme yetisini kısmen geri kazandı.



Yüzme çalışmalarını sürdüren Altıntaş, antrenörü Bulut'a dalış yapmak istediğini söyledi.



Bulut, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleriyle görüşerek Altıntaş'ın talebini iletti.



Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, Altıntaş'a dalış yaptırmak için gerekli hazırlıkları yaptı.



Altıntaş, dalış giysilerini giyip son hazırlıklarını yaparak, dalgıç polisler yardımıyla dalış gerçekleştirdi.



İLK DEFA TÜPLÜ DALIŞ YAPTI



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerine teşekkür eden Altıntaş, "Hayatımda ilk defa dalış yaptım. Biraz zor oldu ama sonuç olarak çok güzeldi. Bizim gibi insanlar için bu zor bir durum ama arkadaşlar sağ olsunlar bayağı emek verdi bize bu deneyimi yaşattı. İlk defa daldığımız için biraz daha teknik, taktik konuları tam bilemiyoruz ama birkaç kez dalarsak daha iyi olur. Biz daha çok havuzda çalışıyoruz ama deniz ve suyun altı bambaşka. Deniz daha zor bir ortam bunu deneyimledik." dedi.



"ÇOK EMEK VERDİK"



Antrenör Anıl Bulut da Sadık Altıntaş ile 4 yıldır düzenli olarak çalıştıklarını ifade etti. Dalgıç polislerin Altıntaş'ın dalışı için çok emek verdiğini dile getiren Bulut, "Bugün çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Sadık Bey zaten bize yüzmeye geliyor, bugün de deniz polislerimizle dalış yaptı. Farklı bir deneyimi yaşattık. Dalış yaparak su altı deneyimini yaşamış olduk." diye konuştu.



