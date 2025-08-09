Yürüyerek gidilen adada can pazarı! Sürüklenen çocuğu kurtardı, kendi öldü
Denizde sürüklenen çocuğu kurtarmak için suya daldı... Çocuğu kurtardı ancak kendi boğularak hayatını kaybetti. Acı olayın adresi Ayvalık'ta bulunan Maden Adası.
Ayvalık'ın Maden Adası'nda adeta can pazarı yaşandı.
Yürüyerek gidilen ada olarak bilinen Maden Adası'na giden bir ailenin çocuğu, denizde sürüklenince onu kurtarmak isteyen bir vatandaş suya atladı.
Çocuğun kurtarılmasının ardından kahraman vatandaş suda akıntıya kapıldı.
İddiaya göre kısa süre önce akciğer ameliyatı olan vatandaş, kurtarılamadı.
Yaşanan olaylar saniye saniye cep telefonlarına yansırken, kıyıda bulunan vatandaşlar bot ile yardıma gitti.
Bota alınan vatandaşın nabzının zayıf, bilincinin kapalı olması üzerine kalp masajı yapıldı. Yardımsever bir grup tarafından kıyıya çıkartılan vatandaşa kıyıda da kalp masajına devam edildi.
smi öğrenilemeyen vatandaş, 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
