Yürüyüş için gittiği parkta kalp krizi geçirdi

Havuzlar Mahallesi Cumhuriyet Parkı’nda Erdinç Can, arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapmak için gittiği parkta fenalaşıp yere yığıldı.

Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Erdinç Can, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Erdinç Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CAN YAKAN AYRINTI



Erdinç Can’ın kalp pilinin yenilemesi için bir ay önce çıkarıldığı bildirildi.