“Yürüyüşe çıkıyorum” diyerek evden ayrıldı, farklı bir şehirde ölü bulundu

Osmaniye ’nin Düziçi ilçesinde yürüyüşe çıkmak için evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Ayşegül Yaşar’ın (54) cansız bedeni, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki ormanlık alanda bulundu.

Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan Yaşar, 26 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında “Yürüyüşe çıkıyorum” diyerek evden çıktı. Kendisinden haber alınamaması üzerine yapılan ihbarın ardından emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Günlerdir süren çalışmalar sonucunda Yaşar’ın cansız bedenine bugün Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda ulaşıldı.

Yaşar’ın cenazesinin, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderileceği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.