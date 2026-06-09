Yürüyüşte mahsur kaldı. Askeri helikopterle kurtarıldı
09.06.2026 03:26
Çorum'da dağ yürüyüşü için gittiği sarp arazide yaralanıp mahsur kalan vatandaş için jandarma seferber oldu. Kurtarılmayı bekleyen yaralı, askeri helikopterle tahliye edildi.
Çorum'un Kargı ilçesinde dağ yürüyüşüne çıkan Bekir Kızılkaya'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması başlatıldı, Kızılkaya'nın bulunduğu alan drone'la tespit edildi.
Bölgeye kara ulaşımı olmadığı için Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan helikopter talep edildi. Başarılı bir operasyonla tahliyesi sağlanan Bekir Kızılkaya, ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.