Yürüyüşte mahsur kaldı. Askeri helikopterle kurtarıldı

Çorum 'un Kargı ilçesinde dağ yürüyüşüne çıkan Bekir Kızılkaya'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması başlatıldı, Kızılkaya'nın bulunduğu alan drone'la tespit edildi.

Bölgeye kara ulaşımı olmadığı için Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan helikopter talep edildi. Başarılı bir operasyonla tahliyesi sağlanan Bekir Kızılkaya, ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.