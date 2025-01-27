Yuşa Tepesi'nde Miraç Kandili yoğunluğu
Miraç Kandili dolayısıyla birçok insan camilere ve kutsal mekanlara akın etti. Yuşa Tepesi'nde saat gece yarısını geçmesine rağmen yoğun ilgiden ötürü tepede oluşan kalabalık kameraya yansıdı.
Miraç Kandili’nde ülkenin dört bir yanında kandil programları gerçekleştirildi.
İstanbul’da ise gece saatlerinde vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi’ne yoğun ilgi gösterdi.
Ziyarette bulunan vatandaşlar dualar ederek kandil gecesini idrak ettiler.
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