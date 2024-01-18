Yusuf Alemdar kimdir? AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar'ın biyografisi

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Sakarya Serdivan Belediye Başkanı olarak seçilen Yusuf Alemdar, 2024 yerel seçimlerinde partisinin büyükşehir adayı oldu. İşte, Yusuf Alemdar'ın biyografisi...



YUSUF ALEMDAR KİMDİR?



1966 yılında Trabzon’da doğdu. Lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı.



Uzun yıllar ticaret ile meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girdi.



2001 yılında AK Parti Sakarya İl kurucu yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı seçildi ve bu görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi.



2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçildi.



31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Serdivan Belediye Başkanı seçilen Alemdar, evli ve 2 çocuk babasıdır.