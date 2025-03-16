Yusuf dayının leyleği "Bilal" bu yıl da geldi

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı köyünde geçtiğimiz yıllarda arkadaş olan Yusuf dayı ile leyleği 'Bilal', bu yıl da buluştu.



Göç yolculuğu sırasında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Fadıllı köyündeki arkadaşı Yusuf dayıya uğrayan 'Bilal' leylek, Yusuf dayıyı sevindirdi. Arkadaşı 'Bilal'in geldiğini gören Yusuf dayı, leyleği elleriyle besledi. Herkesi gülümseten o anlar cep telefonu ile kayda alındı.