Yusuf Ziya Bahadınlı kimdir? (Yusuf Ziya Bahadınlı kimdir?

Eğitimci, yazar, siyaset adamı Yusuf Ziya Bahadınlı, 9 Eylül 1927, Bahadınlı köyü / Yozgat doğumlu. İlkokulu köyünde okudu. Pazarören (Kayseri) Köy Enstitüsü (1944) ve Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü (1950) mezunu. İspir (Erzurum)’de öğretmenlik yaptığı yıllarda “Çalışkan” olan soyadını “Bahadınlı” olarak değiştirdi. Ortaokullarda ve çeşitli ilköğretmen okullarında Türkçe öğretmenliği (1951-58) yaptı.Altı ay kadar Ankara’da Türk Hava Yollarında çalıştı. Kadıköy (İstanbul)’de kitabevi olarak açtığı dükkânını bakkaliyeye dönüştürmek zorunda kaldı. 1958’de kurduğu ve on altı yıl sürdürdüğü Hür Yayınevinin adını, 12 Mart (1971) sonrasında Yeni Dünya Yayınevi olarak değiştirdi. Altı aylık ömrü olan Yeni Dünya dergisini çıkardı.



Bahadınlı, 1960’lı yılların başında politikaya girerek Türkiye İşçi Partisi (TİP) listesindan Yozgat milletvekili (1965-69)oldu. Hazırladığı Türkçe Deyimler Sözlüğü, Türkçe Deyimler ve Kaynakları gibi kitapları okullara sokulmamaya başlayınca Atasözleri Sözlüğü’nü Aydın Su adıyla yayımladı. Ankara’da çıkan Emek dergisindeki bir yazısı yüzünden yargılandı.12 Eylül (1980) darbesinden önce (Mart 1979) bir yıl için gittiği Avrupa’da zorunlu olarak on iki yıl kaldı. 1991’de Ceza Yasasının 141. ve 142. maddelerin kaldırılmasından sonra Türkiye’ye döndüve İstanbul’a yerleşti.



Yusuf Ziya Bahadınlı’nın yazıları Yeditepe, İmece, Varlık gibi dergilerde yer aldı. Öykülerinin bir bölümünden oluşan İki Dünya Arasında adlı kitabı 1980’de, Geçeneğin Karanlığında ise 1984’te Almancaya çevrilip yayımlandı.