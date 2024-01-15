Yusuf Ziya Günaydın kimdir? MHP Isparta Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın kaç yaşında, nereli?

Yusuf Ziya Günaydın, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Belediye Başkan adayı olan Yusuf Ziya Günaydın'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Yusuf Ziya Günaydın kimdir? MHP Isparta Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın kaç yaşında, nereli?

Yusuf Ziya Günaydın kimdir? MHP Isparta Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın kaç yaşında, nereli?

Yusuf Ziya Günaydın, 1949 yılında Aksu ilçesi Yılanlı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Isparta’da tamamladı.

1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 2009 Yerel Seçimlerinde yeniden seçilerek ikinci defa ’den Isparta Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

30 Mart 2014 Yerel Seçiminde üçüncü kez MHP’den Isparta seçildi.

3 çocuk babası olup iyi derecede Almanca bilmektedir.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...