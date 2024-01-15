Yusuf Ziya Günaydın kimdir? MHP Isparta Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın kaç yaşında, nereli?

Yusuf Ziya Günaydın, 1949 yılında Isparta Aksu ilçesi Yılanlı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Isparta’da tamamladı.



1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 2009 Yerel Seçimlerinde yeniden seçilerek ikinci defa MHP’den Isparta Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.



30 Mart 2014 Yerel Seçiminde üçüncü kez MHP’den Isparta Belediye Başkanı seçildi.



3 çocuk babası olup iyi derecede Almanca bilmektedir.