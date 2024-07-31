Yusufeli Tünelinde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel içerisinde kontrolden çıkan kamyonet duvara çarptı. Kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yusufeli Tünelinde kamyonet duvara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde -Yusufeli karayolunun Sebzeciler mevkisindeki T21 tünelinde meydana geldi.

Erzurum’dan Artvin istikametine giden Üresin Altun (55) yönetimindeki 08 ABL 663 plakalı kamyonet, kontrol çıkıp, tünel duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Medine Altun (85) ve Fermiye Yıldız yaralandı.

Tünelden geçen araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Fermiye Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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