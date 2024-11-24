Yusufeli’nin yeni yollarını iki yılda 929 bin araç kullandı
Yusufeli Barajı suları altında kalan Artvin’in Yusufeli ilçesine ulaşım, yapılan yeni yollarla sağlanıyor. 2022 yılında hizmete açılan yeni yolları 929 bin araç kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “2022 yılında hizmete açtığımız Yusufeli Yolları, Artvin’i Erzurum’a, Kafkasları ve Karadeniz Sahil Kesimini ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan Kuzey-Güney aks standardını önemli ölçüde yükseltiyor.” dedi.
Artvin’deki Yusufeli Barajı suları altında kalan Yusufeli ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerine ulaşımı sağlayan yollardan iki yılda 929 bin araç geçti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, baraj inşaatı sonrası yapılan yeni yolda 39 tünel, 19 köprü ve viyadüğün hizmet verdiğini söyledi.
Yusufeli’nde yapılan yeni yolların Karadeniz Bölgesi’nin en büyük projeleri arasında olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede ulaşım standardını arttırarak daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sunduk. 2022 yılında hizmete açtığımız Yusufeli Yolları, Artvin’i Erzurum’a, Kafkasları ve Karadeniz Sahil Kesimini ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan Kuzey-Güney aks standardını önemli ölçüde yükseltiyor.” diye konuştu.
Uraloğlu şunları söyledi:
“3 kesim halinde tam 69,2 kilometre uzunlukta inşa ettiğimiz projemiz 56,7 kilometrelik kesiminde 39 tünel, 3,6 kilometrelik kesiminde ise 19 köprü ve viyadük ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor.
Proje kapsamında bölgedeki yerleşkelerin yola bağlantısını sağlayan 5 farklı seviyeli ve 12 hemzemin olmak üzere 17 kavşak bölgede ulaşımı kolaylaştırıyor.”
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