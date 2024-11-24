Yusufeli’nin yeni yollarını iki yılda 929 bin araç kullandı

Artvin’deki Yusufeli Barajı suları altında kalan Yusufeli ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerine ulaşımı sağlayan yollardan iki yılda 929 bin araç geçti.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, baraj inşaatı sonrası yapılan yeni yolda 39 tünel, 19 köprü ve viyadüğün hizmet verdiğini söyledi.



Yusufeli’nde yapılan yeni yolların Karadeniz Bölgesi’nin en büyük projeleri arasında olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, “Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede ulaşım standardını arttırarak daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sunduk. 2022 yılında hizmete açtığımız Yusufeli Yolları, Artvin’i Erzurum’a, Kafkasları ve Karadeniz Sahil Kesimini ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan Kuzey-Güney aks standardını önemli ölçüde yükseltiyor.” diye konuştu.