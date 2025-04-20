"Yutucu kuryeler" ile dünyayı zehirledi: Türk uyuşturucu baronu teslim oldu

Uyuşturucu kaçakçısı Ferudun Müldür hakkında 8 sene önce "Suç örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldı.



Müldür, kararın ardından kayıplara karıştı.



Hakkında kırmızı bülten çıkartılan Müldür'ün iki yıl önce Ekvador sınırından kaçak yollarla Kolombiya'ya geçtiği tespit edildi. Bogoto'da kaldığı süre boyunca Müldür'e bir türlü yakalanamadı.



KURYELERİN MİDELERİNDE KOKAİN TAŞITTI



Sabah gazetesinin haberine göre, Kolombiya'da uyuşturucu ticaretine devam eden ve kısa sürede Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain ticareti yapan uluslararası bir suç örgütünün lideri durumuna gelen Müldür, "yutucu kurye" yöntemiyle uyuşturucuları kuryelerin midelerinde göndermeye başladı.

