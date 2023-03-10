Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 66'a çıktı

Öte yandan Yuvacık Barajı'nı besleyen kollardan biri üzerinde bulunan ve su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan köprü ve su kemerleri kalıntısının kapandığı görüldü.



Kentte 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi 14 milyon 150 bin metreküple yüzde 63 olarak ölçüldü.



Barajda su seviyesi ocak ayında yüzde 15'e kadar gerilemişti.

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