Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme

Tekirdağ'da bulunan Yuvalı Deresi'nde balık ölümleri sonrası numuneler toplandı. Çevredeki 8 fabrikada inceleme yapıldı.

Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme

'ın Ergene ilçesindeki yer alan Yuvalı Deresi'nde dün toplu ölümleri meydana geldi.

Ölü balıklar su yüzüne çıkarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden ekipler harekete geçti.

Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 1

NUMUNE ALINDI

Ekipler bölgeden numuneler alınırken dere çevresinde de 8 fabrikada inceleme yapıldı.

Misinli Mahallesi Muhtarı Cumhur Çibuk, balık ölümlerine ilişkin üzüntüsünü dile getirirken amatör balıkçılık yapan Caner Yalım ise derede birçok balık türü olduğunu ifade etti.

Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme - 2

İstanbul ve çevre bölgelerden birçok insanın buraya sazan, turna, kızılkanat, sabun ve gümüş balığı tutmaya geldiğini söyleyen Yalım, "Ekipler gelip, inceleme yaptı. Sonucunu merak ediyoruz, yapanın bulunması ve cezasının da verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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