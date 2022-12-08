Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki yer alan Yuvalı Deresi'nde dün toplu balık ölümleri meydana geldi.

Ölü balıklar su yüzüne çıkarken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden ekipler harekete geçti.



NUMUNE ALINDI

Ekipler bölgeden numuneler alınırken dere çevresinde de 8 fabrikada inceleme yapıldı.

Misinli Mahallesi Muhtarı Cumhur Çibuk, balık ölümlerine ilişkin üzüntüsünü dile getirirken amatör balıkçılık yapan Caner Yalım ise derede birçok balık türü olduğunu ifade etti.

İstanbul ve çevre bölgelerden birçok insanın buraya sazan, turna, kızılkanat, sabun ve gümüş balığı tutmaya geldiğini söyleyen Yalım, "Ekipler gelip, inceleme yaptı. Sonucunu merak ediyoruz, yapanın bulunması ve cezasının da verilmesini istiyoruz" diye konuştu.