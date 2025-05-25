Yuvasını kaybeden yavru karaca Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı
Düzce'de yuvasını kaybettiği tahmin edilen bitkin haldeki yavru karaca emniyet müdürlüğü binasının bahçesine girdi. Polisler yavru karacayı sütle besledi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yeni doğduğu tahmin edilen ve yürümekte zorlanan yavru karaca, yolunu kaybetti. Bir süre yürüyen yavru karaca Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine girdi.
Polisler yavru karacaya sevgi gösterdi. Yürümekte zorlanan yavru karacanın aç olduğunu düşünen polisler, süt alarak besledi. Daha sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
Yavru karaca, bakımı için alınarak Mili Parklar Doğal Yaşam Alanı’na götürüldü.
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