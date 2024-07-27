Yüz gerdirme ameliyatı hayatını kabusa çevirdi: Gözünün içinde et çıktı

İstanbul'da yüzündeki kırışıklıkların giderilmesi için bir kadın bıçak altına yattı. Özel bir hastanede ameliyatını yaptıran kadın tedavi sonrası ağır enfeksiyon geçirip gözünün içinde et çıktığı ve üzerine yüzünde şekil bozuklukları meydana geldiğini iddia etti. Mağdur kadın, savcılığa giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

Yüz gerdirme ameliyatı hayatını kabusa çevirdi: Gözünün içinde et çıktı

İstanbul'da yüzündeki kırışıklıkların giderilmesi için bıçak altına yatan kadın hasta adeta kabusu yaşadı.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, 54 yaşındaki Hülya K. özel bir hastanede 85 bin lira karşılığında yüz gerdirme ameliyatı oldu.

3 Nisan 2024 tarihinde operasyon geçiren Hülya K., kendisine reçete edilen ilaçları kullanması için evine gönderildi.

AMELİYAT SONRASI AĞIR ENFEKSİYON GEÇİRDİ

Doktorla yapılan görüşmelerde iddiaya göre Hülya K.'nin en fazla bir hafta içerisinde tamamen düzeleceği taahhüt edildi. Ancak ilerleyen günlerde kadın hasta ağır enfeksiyon geçirmeye başladı.

Bu süreçte gözünün içerisinden akıntılar gelmeye başlayınca doktoru ile tekrar irtibata geçerek enfeksiyonun sebeplerini öğrenmeye çalıştı. Doktor hastasına ilaçlarını kullanmaya devam etmesini enfeksiyonun geçeceğini belirtti.

GÖZÜNÜN İÇİNDE ET ÇIKTI

Yaşanan aksaklıklar sonrası farklı doktorlara giden Hülya K., ameliyatın başarısız olduğunu durumun düzeltilmesi için çoğu doktorun yaklaşmadığını, tedavi edeceğini söyleyen doktorların ise 350 bin lira istediğini öğrendi.

Bir süre sonra gözünün içerisinde et çıktığını fark eden Hülya K., bu kez hastanedeki yetkilileriyle görüşerek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yüzünde kalıcı hasar kaldığını, konuşmakta zorluk çektiğini ve insan içerisine çıkamadığını belirten hasta doktor ve hastane yetkililerinden şikayetçi olacağını beyan etti.

HASTANE DOKTORU İŞTEN ÇIKARDI

Hastane yetkilileri ise Hülya K.'ya söz konusu doktor hakkında benzer bir çok şikayet aldıklarını bu nedenle görevine son verdiklerini ifade etti. Yaşadığı mağduriyet sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunan Hülya K., doktorun cezalandırılmasını talep etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılığın Adli Tıp Kurumundan istenecek rapor ile durumu belgeleyebileceği belirtilen dilekçe sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Klima ustalarının ücretlerinde artış: Günlük 5 bin TL kazanç!

TÜRKİYE HABERLERİ

22 yıl sonra gazi oldu

22 yıl sonra gazi oldu

Bilecik'te 2 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'te 2 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Ev taşlama meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Ev taşlama meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Drone ile trafik denetimi

Drone ile trafik denetimi

Afyonkarahisar'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Adli Tıp Kurumu 80 sözleşmeli personel alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Adli Tıp Kurumu 80 sözleşmeli personel alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...