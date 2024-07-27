Yüz gerdirme ameliyatı hayatını kabusa çevirdi: Gözünün içinde et çıktı

İstanbul'da yüzündeki kırışıklıkların giderilmesi için bıçak altına yatan kadın hasta adeta kabusu yaşadı.



Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, 54 yaşındaki Hülya K. özel bir hastanede 85 bin lira karşılığında yüz gerdirme ameliyatı oldu.



3 Nisan 2024 tarihinde operasyon geçiren Hülya K., kendisine reçete edilen ilaçları kullanması için evine gönderildi.



AMELİYAT SONRASI AĞIR ENFEKSİYON GEÇİRDİ



Doktorla yapılan görüşmelerde iddiaya göre Hülya K.'nin en fazla bir hafta içerisinde tamamen düzeleceği taahhüt edildi. Ancak ilerleyen günlerde kadın hasta ağır enfeksiyon geçirmeye başladı.



Bu süreçte gözünün içerisinden akıntılar gelmeye başlayınca doktoru ile tekrar irtibata geçerek enfeksiyonun sebeplerini öğrenmeye çalıştı. Doktor hastasına ilaçlarını kullanmaya devam etmesini enfeksiyonun geçeceğini belirtti.



GÖZÜNÜN İÇİNDE ET ÇIKTI



Yaşanan aksaklıklar sonrası farklı doktorlara giden Hülya K., ameliyatın başarısız olduğunu durumun düzeltilmesi için çoğu doktorun yaklaşmadığını, tedavi edeceğini söyleyen doktorların ise 350 bin lira istediğini öğrendi.



Bir süre sonra gözünün içerisinde et çıktığını fark eden Hülya K., bu kez hastanedeki yetkilileriyle görüşerek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yüzünde kalıcı hasar kaldığını, konuşmakta zorluk çektiğini ve insan içerisine çıkamadığını belirten hasta doktor ve hastane yetkililerinden şikayetçi olacağını beyan etti.



HASTANE DOKTORU İŞTEN ÇIKARDI



Hastane yetkilileri ise Hülya K.'ya söz konusu doktor hakkında benzer bir çok şikayet aldıklarını bu nedenle görevine son verdiklerini ifade etti. Yaşadığı mağduriyet sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunan Hülya K., doktorun cezalandırılmasını talep etti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Savcılığın Adli Tıp Kurumundan istenecek rapor ile durumu belgeleyebileceği belirtilen dilekçe sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

