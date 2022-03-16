Yüz nakli yapılan Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alındı

Balıkesir'de narkotik polisi, Bursa'dan Edremit'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.



Ekipler, şüpheli şahıslar ve kullandıkları araçları takibe alıp Edremit girişinde yakaladı.

Yapılan aramalarda 3 parça halinde daralı ağırlığı 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili aralarında Türkiye'de beşinci yüz nakli yapılan kişi olan Recep Sert'in de (34) bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ''Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti'' suçlarından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Recep Sert, 21 Aralık 2014'te Esma Akyurt ile Bursa'da evlenmişti.

RECEP SERT KİMDİR?



Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzünden yaralanan Recep Sert'e 18 Temmuz 2013'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz ve çene nakli gerçekleştirilmişti.



Naklin ardından sağlığına kavuşan Sert, 21 Aralık 2014'te nişanlısı Esma Akyurt ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen törenle evlenmişti.

Esma Sert, iki yıl önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.