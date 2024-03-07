Yüzde 100'lük kira zammını beğenmeyince kiracısının elektriğini kestirdi

Ev sahibi Mehmet D., Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evinin kirasını 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarmak istedi.



Durum üzerine kiracı Adem Aktaş, emekli olduğunu ve bu kirayı ödeyemeyeceğini dile getirince Mehmet D., kiracısından evi tahliye etmesini istedi.



Kiracı Aktaş ise evden çıkmayınca Mehmet D., kendi üzerine olan elektrik aboneliğini iptal etti.



"10 SENE KİRAYI ELDEN ALDI, VERGİ VERMEDİ"



Kiracı Adem Aktaş, 10 yıldır zihinsel engelli kardeşi ile oturduklarını, ev sahibinin isteği üzerine kirayı da elden verdiğini belirtti.



Bu yüzden elektrik, doğalgaz aboneliklerin ev sahibinin üzerinde olduğunu söyleyen Aktaş, "Buradan çıkmamı ya da 10 bin lira kira vermemi istiyor. Benim emekli maaşım zaten yeni 10 bin lira oldu. 10 bin lira kira versem; 900 lira yakıt parası, suyu, gazı var. Nasıl geçineceğim?" dedi.



Daha önce ev sahibinin doğalgazı da kestiğini ancak kendinin daha sonra abone olduğunu ifade eden Aktaş, "Elektriği açtırmaya gittiğimde, 'Daire ev sahibinin eşinin üzerine, bize onun kimlik fotokopisini getir, öyle açalım' dediler. O da vermiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ev sahibine söylediğimde, 'Beni ilgilendirmez' diyor. Başka gelirim de yok." diye konuştu.



"OCAKTA SU ISITIP BANYOYA GİRİYORUZ"



Aktaş, şöyle devam etti:



"Kombi çalışmıyor, elektrik yok, ocakta su ısıtıp banyoya gidiyoruz. İlkel bir yaşam sürüyoruz, mumla yaşıyoruz. Lavaboya, mutfağa mumla gidip geliyoruz. Mahkemeye vereceğim. Ev sahibi, 10 sene kirayı elden aldı, vergi vermedi." dedi.



Ev sahibi Mehmet D. ise aboneliği üzerine alması için kiracısının elektriğini kestirdiğini iddia edip, yüzde 100 zamla ilgili açıklama yapmadı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin