Yüzde 130 aidat zammına karşı çıktı, darp edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın site aidatlarına zamları sınırlayacak düzenlemeye ilişkin hazırlıkları sürüyor. Ancak site yönetimlerinin fahiş zamları devam ediyor.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir sitenin eski yönetiminin iddiaya göre 1 milyon lira borcu vardı. Görev değişiminin ardından yeni yönetim aidatlara yüzde 130 zam yaptı. Aidat 1200 liradan 2750 liraya yükseltildi.

Sitede yaşayan 20 yaşındaki Sahra Naz Altun bu duruma itiraz etmek için ev sahibine de bilgi vererek site yönetiminin toplantısına katıldı. Ancak iddiasına göre darp edildi.

Toplantıda yönetimin denetmeni tarafından darp edildiğini söyleyen Altun "Saldırdı, yüzüme tokat attı ve saçımı çekti. Sözlü hakarette bulundu." dedi.

Darp raporu alarak suç duyurusunda bulunan Altun hala tehdit edildiğini de belirtti.

SİTE YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DENETİM GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın site aidatlarındaki fahiş artışları engellemeye yönelik mevzuat hazırlığında sona geldi. Kısa sürede teklif haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen düzenlemeye göre, site yöneticileri yılbaşında aidatlarda yalnızca yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek.

Düzenlemeyle site yönetim şirketleri de sıkı denetim altına alınacak. İş süreçleri yeniden tanımlanacak.