“Yüzde 5 kar payı” vaadiyle 500 milyon liralık vurgun | 1 kişi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir şirketin, farklı illerden birçok vatandaşı 500 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir şirketin piramit satış sistemi ile müşterilerden aylık yüzde 5 kar payı verme vaadiyle yüklü miktarda para topladığı tespit edildi



Aynı sistemle farklı illerden çok sayıda vatandaşı 500 milyon TL dolandırdığı anlaşılan şirkette yapılan aramada 40 adet cep telefonu, 15 adet bilgisayar, 5 adet tablet ve 34 adet senet ele geçirildi.



Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilenlerden 1’i tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.