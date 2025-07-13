Yüzerken kalp krizi geçirdi: Elazığ'da acı ölüm

Elazığ'da bulkunan Hazar Gölü’nde ailesiyle birlikte Malatya’dan gelen 49 yaşındaki Mustafa Nacar, serinlemek amacıyla göle girdi.

Bir süre yüzdükten sonra fenalaşan Nacar, çevredekiler ve yakınları tarafından sudan çıkarıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, tedaviye alınan Mustafa Nacar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Nacar’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.