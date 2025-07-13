Yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Elazığ'da yüzerken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki bir kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yüzerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Olay, Hazar Gölü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Malatya'dan 'a gelen Mustafa Nacar (49), yüzmek için suya girdi.

Bir süre yüzen Nacar, su içerisinde bir anda fenalık geçirdi.

Ailesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek sudan çıkartılan 3 çocuk babası Nacar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nacar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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