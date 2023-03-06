Yüzlerce kişinin öldüğü Rönesans Rezidans'taki ihmaller sıralandı

250 daireli rezidansta yaklaşık 1000 kişi yaşıyordu. Depremde yan yatan bina havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildi. Sokaktaki başka bir apartmana da hasar verdi. Yeni yapılan birçok bina gibi bu rezidans da sosyal medyada depreme dayanıklı vaatleriyle tanıtılmıştı. Öte yandan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştı.

Çoşkun, "Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Her ne kadar Karadağ'a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat günü aldım. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur." şeklinde ifade vermişti.