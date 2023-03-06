Yüzlerce kişinin öldüğü Rönesans Rezidans'taki ihmaller sıralandı

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'a dair ilk rapor bilirkişi heyetince hazırlandı.
Hatay'da 2013'te yapılan ve "Cennetten bir kare" olarak pazarlanan Rönesans Rezidans depremde yerle bir oldu. 12 katlı ve 250 daireli rezidansta çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
İnşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ve teknikerden oluşan bilirkişi heyeti enkazdaki ilk incelemelerini tamamlandı. İnceleme sonrası hazırlanan raporda, ihmaller sıralandı.
'BETON DÖKÜMÜ HATALI YAPILDI'
Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, ilk sarsıntı anında rezidansın kolon ve kirişlerinin patladığı raporda yer aldı.
Binanın taşıyıcı sistemleri olan kiriş ve kolonlar, eksiklikler nedeniyle depremde görevini yerine getiremedi. Üstelik beton dökümü de hatalı yapılmıştı.
'DÜŞÜK KALİTE MALZEME KULLANILMIŞ'
Raporda, betonun da düşük kalitede olduğu vurgulanarak beton parçalarının elle ufalandığına dikkat çekildi.
Ayrıca kolon içerisinde demir donatı arasındaki bağlantı noktasında malzeme birbirinden ayrıldı. Kum ve çakılın donatı içerisinden elle sökülebildiği görüldü.
Ayrıca, kolonları ve kirişleri saran demirlerin aralıkları da eşit değildi.
Katlar arasındaki beton bağlantılar da kısa bırakıldığı için kolon sistemi güçsüzleşti.
250 daireli rezidansta yaklaşık 1000 kişi yaşıyordu. Depremde yan yatan bina havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildi. Sokaktaki başka bir apartmana da hasar verdi. Yeni yapılan birçok bina gibi bu rezidans da sosyal medyada depreme dayanıklı vaatleriyle tanıtılmıştı. Öte yandan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalanmıştı.
Çoşkun, "Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Her ne kadar Karadağ'a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat günü aldım. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur." şeklinde ifade vermişti.