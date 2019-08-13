Balıkesir'in leylekleri ile simgeleşen Sındırgı ilçesinde leyleklerin doğal yaşamına zarar gelmemesi için elektrik kesintisi yaşandı.



Sındırgı'da göç eden leylekler kırsal mahallelere elektrik sağlayan ana hat elektrik direklerini mesken tutunca üç kırsal mahalle Derecikören, Karacalar ve Pelitören 12 saat elektriksiz kaldı.

Doğal yaşama saygı ve leyleklerin zarar görmemesi adına UEDAŞ Sındırgı yetkilileri uzun uğraşlar sonucu elektriği verdi. Yüzlerce leylek ana hat üzerindeki nöbetini sürdürüyor.



Kurban Bayramı olması nedeniyle vatandaşların kurban etleri de kokmaya başladı. Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran yetkililer uzun uğraşlar sonucu elektriği verdi. Ancak leylekler bölgenin çeşitli yerlerinde konaklamayan devam ettiği için elektriğin kontrollü olarak verildiği belirtildi. Daha önceki yıllarda da belediye hizmet binası inşattı leyleklerin göç etmemesi yüzünden 3 ay gecikmişti.



Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş şunları söyledi:

"Leylek insan yaşamına en uygun yeri seçer. Bizler de ilçemizde bulunan 25 leylek yuvası ile turizm logomuzda bile leyleklere yer verdik. Belediye binamızın inşaatını geciktirdik. Hatta yeni binamızın projesine bile leylek yuvasını koyduk. Doğal yaşama saygı Sındırgı 'da faaliyet gösteren bütün kurumlarda da var. Son olarak göç eden yüzlerce leyleğin kırsal mahallelere elektrik dağıtan ana hat direklerini istila etmesi nedeniyle üç kırsal mahallemiz elektriksiz kaldı.

Ancak UEDAŞ yetkilileri doğal yaşama saygısını göstererek bayram demeden sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Leyleklerin de zarar görmemesini sağlayarak uzun uğraşlar sonucu elektriği verdi. Vatandaşlarımız kurban da olması hasebiyle belirli bir süre mağduriyet yaşadı. Hem vatandaşlarımıza sabrı için hem de UEDAŞ yetkililerimiz duyarlılığı için teşekkür ediyorum."