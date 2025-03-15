imsakiye

Yüzlerce yıllık el yazması kitaplar evden çıktı

Düzce’de, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 tarihi el yazması kitap, 2 sandıklı şerit halinde Tevrat ve tablo ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yüzlerce yıllık el yazması kitaplar evden çıktı

’de kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı.

Ekipler, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aynalı köyünde yaşayan K.B'nin evine baskın gerçekleştirdi.

Evdeki aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 tarihi el yazması kitap, 2 sandıklı şerit halinde Tevrat ve tablo ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...