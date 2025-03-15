Yüzlerce yıllık el yazması kitaplar evden çıktı

Düzce’de jandarma tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı.



Ekipler, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aynalı köyünde yaşayan K.B'nin evine baskın gerçekleştirdi.



Evdeki aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 tarihi el yazması kitap, 2 sandıklı şerit halinde Tevrat ve tablo ele geçirildi.



Ele geçirilen tarihi eserler, Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.