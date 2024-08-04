Yüzme bilmeyen gazeteci 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Erzurumlu gazeteci Murat Genç, bölgede temaslarda bulunan Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev'i gezdirirken, Tortum Şelalesi'nde üç kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Yüzme bilmeyen gazeteci 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı

'da bir ve çocuğu, dengesini kaybederek Tortum Şelalesi'ne düştü.

Suya girerek kadını ve çocuğu kurtarmayı başaran Erzurumlu gazeteci Murat Genç, o sırada onları kurtarmaya çalışan ve boğulmak üzere olan üçüncü bir erkeği de suyun içinden çekip çıkardı.

Dünyanın en büyük dördüncü şelalesi olan Tortum Şelalesi'nde yaşanan bu olayda, kimsenin burnu bile kanamadı.

JANDARMA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Murat Genç ve kurtardığı üç kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. 

Murat Genç, yüzme bilmediği halde suya atlayarak 3 kişiyi kurtardı.

Olayın ardından yapılan kontrollerde, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.

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