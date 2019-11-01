Yüzme havuzunda panik: 30'a yakın çocuk hastanelik oldu

Bursa'daki bir yüzme havuzunun klor seviyesi yükselince 30'a yakın çocuk hastanelik oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

çocuk havuz.jpg
çocuk havuz.jpg

İHA 01.11.2019 - 16:04

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'ndeki yüzme havuzunda iddiaya göre 30’a yakın çocuk ve aileleri yüzme öğrenmek için havuzda öğretmenler eşliğinde ders alıyordu.

Suyu temizlemek için kazan dairesinde bulunan klor bidonu devrildi. Suyun içinde ve kenarında bulunan çocuklar panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulanslar, klordan etkilenen çocuklara ilk müdahaleyi yaparken, AFAD ekipleri ise ellerindeki cihazlarla içeriye girerek incelemede bulundu.

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