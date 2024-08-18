Yüzmek için dereye giren genç hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yüzmek için dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Yüzmek için dereye giren genç hayatını kaybetti

Olay, 'nun Cide ilçesi Kumluca Deresi deltasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derenin denize döküldüğü deltada yüzmek isteyen 18 yaşındaki Yusuf Yaz, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yaz'ı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Cide ilçesinde 11 Ağustos tarihinde batan teknenin kaptanının arama çalışmaları sebebiyle bulunan dalgıç polisler, ihbar üzerine olay yerine geldi.

Dalgıç polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile Yaz derede bulundu. Sahile çıkartılan genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yaz'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

Yüzmek için dereye giren genç hayatını kaybetti - 1

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