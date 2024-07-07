Yüzü tanınmayacak haldeydi: Nilüfer Çayı'ndaki cesedin kimliği belirlendi

4 Temmuz'da şiddetli sağanak nedeniyle debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bulunan erkek cesedinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespiti çalışmaları tamamlandı.



Yapılan DNA testinde cesedin, 6 Haziran'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çekirge Polis Merkezine kayıp müracaatı yapılan 68 yaşındaki Osman Beyri'ye ait olduğu belirlendi.



Yakınlarına teslim edilen Beyri'nin cenazesinin, öğle namazına müteakiben Dağakça köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.



Bursa'da 4 Temmuz'da sağanak ve dolu kentte bazı metro istasyonlarını su basmış, derelerin taşması sonucu çok sayıda araç sürüklenmişti. Alemdar Mahallesi yakınlarındaki Nilüfer Çayı'nda suya kapılan erkek cesedi bulunmuştu.

Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.