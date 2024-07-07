Yüzü tanınmayacak haldeydi: Nilüfer Çayı'ndaki cesedin kimliği belirlendi

Bursa'da geçen hafta etkili olan sağanak ve dolu sonrası debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesedin 6 Haziran'dan beri kayıp olarak aranan 68 yaşındaki Osman Beyri'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Yüzü tanınmayacak haldeydi: Nilüfer Çayı'ndaki cesedin kimliği belirlendi

4 Temmuz'da şiddetli sağanak nedeniyle debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bulunan erkek cesedinin Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespiti çalışmaları tamamlandı.

Yapılan DNA testinde cesedin, 6 Haziran'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çekirge Polis Merkezine kayıp müracaatı yapılan 68 yaşındaki Osman Beyri'ye ait olduğu belirlendi.

Yakınlarına teslim edilen Beyri'nin cenazesinin, öğle namazına müteakiben Dağakça köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Bursa'da 4 Temmuz'da sağanak ve dolu kentte bazı metro istasyonlarını su basmış, derelerin taşması sonucu çok sayıda araç sürüklenmişti. Alemdar Mahallesi yakınlarındaki Nilüfer Çayı'nda suya kapılan erkek cesedi bulunmuştu.

Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın kararına tepki: Tamamen siyasi bir karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın kararına tepki: Tamamen siyasi bir karar

Çakarlu TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira ceza

Çakarlu TIR'ın şoförüne 6 bin 439 lira ceza

Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı! "Eşi namaz kılıyordu, bize inandırıcı ve samimi geldiler"

Ucuz ev eşyası almak isterken 30 bin lira dolandırıldı! "Eşi namaz kılıyordu, bize inandırıcı ve samimi geldiler"

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

Kahramanmaraş'ta operasyon! "Garanti kupon" vaadiyle 40 milyon TL dolandırmışlar

Saniyeler içinde alevlere teslim oldu

Saniyeler içinde alevlere teslim oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...