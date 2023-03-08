Yüzüğünü takmayan eşini bıçaklayan sanık için istenen ceza belli oldu

Yüzüğünü takmayan eşini bıçaklayan sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, Ankara'da 2021 yılının mayıs ayında meydana geldi. Sinan Y. (37), psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, yeğeninin kullandığı otomobille giderken, yanındaki 14 yıllık eşi Jale Y. (31) ile tartışmaya başladı.

Sinan Y., yeğeni Okan G.'den aracı durdurmasını istedi. Araçtan inen Sinan Y., eşini de indirerek "Senin yüzüğün nerede? Sen benim namusumsun" deyip, cebinden çıkardığı bıçağı boynuna dayadı.

Sinan Y., eşinin el, kol ve yüzüne doğru bıçağı savurdu. Yaralı halde kaçan Jale Y.'yi, peşinden koşan eşinden, çevredekiler kurtardı.



Jale Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Sinan Y., savcılık ifadesinde, askerlik döneminde bipolar bozukluk geçirdiğini, olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü.

Adli kontrolle serbest bırakılan Sinan Y. hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Sinan Y.'nin, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

