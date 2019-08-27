Adıyaman'da Karapınar Mahallesi’ndeki evinde maytapla oyun oynayan D.E.Ş. (12), maytabın yüzünde patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.
Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastane yetkilileri, çocuğun sağ gözündeki durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.
Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman'da maytapla oyun oynayan çocuk maytabın patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.
Adıyaman'da Karapınar Mahallesi’ndeki evinde maytapla oyun oynayan D.E.Ş. (12), maytabın yüzünde patlaması sonucu sağ gözünden yaralandı.