Yüzüne kadın çorabı geçirip patronunun parasını gasbetti: 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Ağbali Caddesi'nde mart ayında meydana gelen olayda, bir dönerci dükkanında motosikletli kurye olarak çalışan O.E.E. yüzüne kadın çorabı takarak aynı iş yerinde çalışan motosikletli kurye E.K.'yi (48) takip edip, patronuna teslim etmek için götürdüğü 15 bin lirayı bıçak çekerek gasp etti.

E.K. bağırarak çevreden yardım isterken, kaçan O.E.E. bekçiler tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.E.E. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı.

Davanın son duruşmasında sanık O.E.E. 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliyesine karar verildi.