Türk tıbbının büyük kaybı: Yüzyılın cerrahı Gazi Yaşargil yaşamını yitirdi

Bakan Memişoğlu, "Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı." ifadelerini kullandı.

Gazi Yaşargil askerliğie çağırıldı ancak profesörlüğe çok yakındı, dönemedi.

Üniversitede yolları ayrıldı ancak bağları hiç kopmadı. Yaşargil, üniversite eğitimi için 1943 yılında Almanya'ya gitti. Almanya'da başlayan tıp eğitimine İsviçre'de devam etti.

TIPTA ÇIĞIR AÇTI



1965'te profesör, 1973'te ordinaryus profesör oldu.

Beyin cerrahisine katkıları saymakla bitmez ancak şüphesiz mikrocerrahiyi bu alanda kullanmaya başlaması çığır açtı.

1967'de mikrocerrahi ve mikroskop yardımıyla ilk beyin cerrahi bypass operasyonunu yaptı.

Yaşargil, anevrizma ile ilgili ilk tıbbi müdahalenin de öncüsü oldu.

Yaşargil tıbbi cihazlar konusunda da önemli katkılarda bulundu. Ameliyatlarda kullandığı yüzer mikroskop en önemlilerinden biriydi.

1974 yılında şair Ece Ayhan'ın beyninde tümör tespit edildi. Can Yücel, Yaşargil'e telefonla ulaştı, ameliyatı onun yapmasını istedi.

Yaşargil o yıllarda Türkiye'ye giremediği için Ece Ayhan Zürih'e gitti ve ameliyatını Gazi Yaşargil yaptı.

BEŞ KITADAN ÖĞRENCİLERE MİKROCERRAHİ TEKNİĞİNİ ÖĞRETTİ

25 yıl boyunca beş kıtadan üç binden fazla cerraha mikrocerrahi tekniğini öğretti.

1993'te Zürih Üniversitesi'nden emekli oldu.

Daha sonra 10 yıl boyunca çalışmalarını ABD'de yürüttü.

1999'da dünyanın en saygın bilim dergileri arasından gösterilen Neurosurgery tarafından yüzyılın beyin cerrahı seçildi.

63 YAŞINDA TÜRK VATANDAŞLIĞINA KAVUŞTU

Gazi Yaşargil, 35 yaşındayken veda ettiği Türk vatandaşlığına, 63 yaşında dönemin başbakanı Turgut Özal'ın girişimiyle kavuştu.

İngiltere, ABD ve Çin'deki üniversitelerde Yaşargil'in adıyla mikrocerrahi laboratuvalarları kuruldu.

ABD'de çalıştığı Arkansas Üniversitesi'nde Yaşargil Kürsüsü kuruldu.

ÇALIŞMAYA HİÇ ARA VERMEDİ

Yaşlandı ancak çalışmaya hiç ara vermedi.

Prof. Dr. Yaşargil, İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademik çalışmalarına devam etti.

Gazi Yaşargil, Türkiye'de ve dünyada birçok ödüle layık görüldü.

Ordinaryus profesör unvanıyla iki kez TBMM Onur Ödülü aldı.

Ömrü boyunca erken kalkıp, erken yattığı bilinirdi. Başarı için ise formülü disiplindi.

1975'te uzun yıllar yanında mikrocerrahi hemşireliği yapan Dianne Bader Gibson ile evlendi.

Yaşargil'in Leyla, Ceylan ve Can isminde üç çocuğu var.

Can Yaşargil'in ismini, Yaşargil'in yakın arkadaşı Can Yücel'den aldığı tahmin ediliyor.