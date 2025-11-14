Yüzyılın Konut Projesi'nde başvuru sayısı açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” başvuruları devam ediyor. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek.



“BÜYÜK TEVECCÜH GÖRDÜ”



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım'da başlayan başvurularla ilgili açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Kurum şunları kaydetti:



“500 bin sosyal konut projesi büyük teveccüh gördü. 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yani yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız. Tahmini olarak 2026'da teslim yaparız.”



Bakan Kurum, İstanbul'da toplam 100 bin konut inşa ettiklerini belirterek “Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız” dedi.