Uyarı cinayetle son buldu: Sanıklara haksız tahrik ve iyi hal indirimi

"SANKİ ÖLECEĞİNİ BİLİYORDU"



Abdullah Yavuz Dal’ın üvey babası Gülpınar Mahalle Muhtarı Tahir Yesin, oğlunun iki yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, “Defalarca afettim onu ama bir türlü kurtaramadım. 20 gündür hiçbir şey yiyip, içmiyordu. Olaydan birkaç saat önce sanki öleceğini biliyormuş gibi geldi, elimi öptü. Hakkımı helal etmemi istedi. Ne olduğunu sordum. Bana, ‘Ölüm kalım meselesi baba. Ne olur, ne olmaz’ dedi. Ben de hakkımı helal ettim. Saatler sonra bıçaklandığını duydum. Onu daha 7 yaşındayken yanıma aldım ve büyüttüm.” dedi.



TANIK: 2 KİŞU MAKTULE VURDU



Şüpheliler hakkında Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Kasten öldürme" suçundan dava açıldı.



Yaklaşık 10 aydır devam eden davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ercan Taş, Mehmet Gökşin ve Yusuf Özdemir bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen gencin annesi Dilber Yesin ile avukatların da hazır bulunduğu duruşmada olayın görgü tanığı tanık M.A. dinlendi.



Sesler üzerine olay yerine koşarak gittiğini belirten M.A., “2 kişinin maktule vurduklarını gördüm. Olay yerine vardığımda 2’si de bıçaklarını kapatıyordu. Maktul yere düşmüştü. ‘Siz kimi vurdunuz’, demeye kalmadan sanıklar kaçmaya başladı. Peşlerinden koştum. Hatta gördüğüm Suriyeli bir kişiye ‘Onları yakala’ diye seslendim. Onunla birlikte, kaçan 2 kişinin peşinden koştuk. Kendilerini bekleyen motosiklete binerek kaçtılar. Olaydan sonra duyduğuma göre, sanıklar parkta alkol kullanıyormuş, maktul ise onları uyarmış, olay bundan dolayı gerçekleşmiş.” dedi.



"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSINLAR"



Dilber Yesin ise “Oğlum olay günü sanıklara ‘burada kadınlar var, alkol almayın’ şeklinde uyarmış” diyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.



Mahkeme Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan Ercan Taş ve Yusuf Özdemir’in "Fikir ve eylem birliği içerisinde kasten öldürme", diğer sanık Mehmet Gökşin’in ise "Kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi. Son sözleri sorulan sanıklardan Yusuf Özdemir ve Ercan Taş, “Öldürme kastımız yoktu” derken Mehmet Gökşin ise suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.



MÜEBBETTEN 20'ŞER YILA



Mahkeme heyeti, sanıklardan Ercan Taş ve Yusuf Özdemir’i önce "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, sanıkların cezasını daha sonra, cinayeti haksız tahrik altında işledikleri ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 20’şer yıla indirdi. Mahkeme, diğer sanık Mehmet Gökşin’i de önce "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdı, ardından suçun işlenmesine yardımcı olduğu, suçun haksız tahrik altında işlenmesi ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasını 11 yıl 3 aya indirildi.

Heyet, 3 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.