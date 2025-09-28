Yozgat'ta kaza: Devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı
Yozgat'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi. Kazada bir kişi ağır yaralandı.
Yozgat'ta meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kırıkkale yönüne giden Y.Ö. yönetimindeki 34 DRB 495 plakalı hafif ticari araç, Derebağ köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan H.H.Ö. yaralandı.
Yerköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan H.H.Ö.’nün durumunun ağır olduğu bildirildi.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Yozgat