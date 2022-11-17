Z kuşağının %31’i yönetici baskısından şikayetçi

Teknolojiyle birlikte sınırların ortadan kalktığı bir evrene doğan Z kuşağı, iş dünyasının dinamiklerini değiştirmekle kalmıyor, yöneticilerin bir organizasyonu nasıl yönetebileceğine, görevlendirebileceğine ve motive edebileceğine dair yıllardır kabul gören algıları yıkarak baştan yaratılmasına vesile oluyor.

Talent LMS’nin ABD’de gerçekleştirdiği araştırma da iş dünyasında önem verilen konuların Z jenerasyonunun beklentileriyle yeniden şekillendiğine işaret ediyor. Açıklanan verilere göre, Z kuşağının %82’si işyerinde iyi bir psikolojiye sahip olmanın meslek hayatlarındaki en önemli konular arasında yer aldığını söylerken, 4 kişiden 3’ü (%76) çalışacakları yerde arkadaş canlısı ve sosyal açıdan bilinçli insanların bulunmasını istiyor.

Neredeyse her 3 katılımcıdan biri (%31) yöneticilerinin baskısından dolayı stresle baş etmekte zorlandığını belirtirken, genç profesyonellerin iş dünyasına kolay uyum sağlaması için kolları sıvayan Y kuşağı ise geleneksel yöntemleri geride bırakarak holokrasi yönetim biçimine geçiyor.



Holokrasi yönetim şekliyle otoritenin tüm çalışanlara eşit bir şekilde dağıtıldığını ve bu sayede hiyerarşinin en aza indirildiğine dikkat çeken NBO Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burak Olcay, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Y kuşağı yetenekli çalışanlar ararken, Z kuşağı ise iş bulmakta zorlanıyor. Aslında iki kuşak da birbirini tamamlayabilecek özelliklere sahipken, milenyum çağının getirileri jenerasyonlar arasındaki farkı daha da açıyor. Çünkü internetsiz bir dünyanın varlığını tanımayan Z kuşağı iş dünyasında daha esnek bir yapı arıyor ve kendilerini bir çarkın dişlisi olarak değil, üreten, yaratıcı bireyler olarak görmek istiyor. Oysa bazı şirketler halen çalışanlarını nasıl yönetebileceğini düşünüyor ve bürokrasinin kendini koruma kaygısı güden bu yapılaşma modeli çalışanların yaratıcılığının önüne geçiyor.”



Nazım Burak Olcay

Z KUŞAĞI İŞ VE SOSYAL HAYATLARINDA DENGE KURMAK İSTİYOR



Araştırmalardan hareketle Z kuşağının %37’sinin arzuladığı işi yapacak alan bulamadığı için işyerinden ayrıldığını belirten Nazım Burak Olcay, “Otuz yıl önce geleceğimizi planlamak için çokça vaktimiz varken, dijitalleşmeyle birlikte dinamikleri sürekli değişen dünyada bir yıl sonrasını bile tahmin etmek çok zor. Bu da geçmişte kabul gören yönetim anlayışıyla bugün var olunamayacağının bir göstergesi. Çünkü genç profesyoneller için mevcut koşullarda önemli olan maddiyat değil. Onlar artık yaptıkları işten keyif alarak üretebilmek, meslek ve sosyal hayatları arasında denge kurabilmek istiyor. Dolayısıyla sabırsız davranırken, elini taşın altına koymaktan da çekinmiyor. NBO Holding olarak biz de 2013’ten bu yana faaliyet gösterdiğimiz birçok sektörde aktif olan genç girişimcileri destekleyerek onların yeteneklerini açığa çıkarıyor, iş dünyasına kolayca uyum sağlamalarına yardım ediyoruz” dedi.



HER SEKTÖRDEN GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEK ALMAK İÇİN BAŞVURABİLİYOR



İlk faaliyet alanları olan hosting ve mobil oyunlar haricinde farklı alanlarda proje geliştiren yetenekli genç girişimcileri de değerlendirdiklerini söyleyen NBO Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burak Olcay, “Bilişim, finans, tekstil, otomotiv, hizmet, sanayi, turizm gibi birçok sektörde üretim yaparak iş dünyasına katkıda bulunmak isteyen gençlerin girişimlerini kurmaları için destek oluyoruz. Bize başvuran gençlere hem maddi hem de manevi olarak rehberlik ediyor, onların iş dünyasında ayakta kalabilmeleri için yol haritası oluşturuyoruz. Bunun için ise onlara öncelikle sorumluluklarının bilincinde olmalarını, iş ve özel hayatlarını ayırt etmelerini ve kalıplaşmış fikirleri yıkarak yeni bakış açıları geliştirmeleri konusunda öneriler sunuyoruz. Kariyerine yön vermek ve hayallerini hayata geçirmek isteyen tüm gençlere kapımızı sonuna kadar açıyoruz” şeklinde konuştu.