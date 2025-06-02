Zabıt katibinin sahtecilik ağı: Dosyaları savcılara getirmeden kararı kendi vermiş

Boşama aşamasındaki eşi ihbar edince zabıt katibinin Ankara Adliyesi'nde kurduğu evrakta sahtecilik ağı deşifre edildi.

Usulsüzlük soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Terör Suçları Soruşturması Bürosu'nda görev alan zabıt katibinin, 2023 yılı ve öncesindeki olayları tespit edilse de görevli olduğu zaman diliminde verilen tüm "Kovuşturmaya yer yoktur" kararlarıyla derdest dosyalar incelemeye alındı.



Bazı dosyalarda kişiler hakkında yakalama kararı olmasına rağmen ikiz dosya oluşturduğu ve "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verdiği ya da yakalama kararını kaldırdığı ortaya çıktı.



Bazı dosyalarda ise delilleri, savcıların bilgilerini ele geçirerek girdiği UYAP sisteminden engelldiği, UYAP kayıtlarının kontrolü sağlanamaması için ise sahte birleştirme ve ayırma kararı verdiği belirlendi.



ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Tespitlerin ardından haklarında "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'de olduğu belirlenen kişiler gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Bazı kişilerinse yurt dışında olduğu belirlendi ve aralarında bir avukatında olduğu isimlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



İtirafçı olan zabıt katibi usulsüzlük yaptığı dosyaları Cumhuriyet savcılarına hiç getirmediğini dosyaları hazırlayıp kararları da kendi verdiğini itiraf etti.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

