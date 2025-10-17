Zabıta ekiplerinden okul kantinlerine sıkı denetim

Halk sağlığının korunması adına belirli aralıklarla denetimler gerçekleştiren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber bu defa öğrenciler için sahaya indi.

Okul kantinlerini mercek altına alan Zabıta Müdürlüğü, sıkı bir denetim atağı başlattı.

78 KANTİN DENETLENDİ

Denetimlere ilişkin Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2025-2026 yılı eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizdeki Eğitim Kurumlarında faaliyet gösteren 78 kantine yönelik ekiplerimizce gerekli denetimler yapılmıştır. Denetimlerde; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, hijyen ve düzen, fiyat etiket ve tarifeleri hakkında gerekli kontroller yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir."