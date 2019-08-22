Zabıta memuru Mehmet Yürekli, Mamak Belediyesi'nde zabıta müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. 2004'te talebi olmadığı halde Hesap İşleri Müdürlüğü'ne atandı. Yürekli, bu atama kararının iptali için dava açtı ve kazandı. Kararın ardından görevine dönmeyi bekleyen Yürekli, bu göreve başka bir kişinin atandığını öğrendi. Bunun üzerine, kendisi yerine yapılan atamanın 'usul ve yasaya aykırı' olduğu gerekçesiyle iptali için yeni bir dava açtı ve kazandı.

OLMAYAN MÜDÜRLÜĞE ATANDI



Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Mehmet Yürekli'nin görevine dönme mücadelesi sürerken, 2009'da üst üste iki kez hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi. Yürekli, bu cezaların iptali için de yeni bir dava açtı ve kazandı. Belediye ise Yürekli'yi Kutludüğün Mahallesi biriminin başına getirdi. Ancak Yürekli, bu atama kararı için de yeni bir iptal davası açtı. Çünkü böyle bir birim yoktu. Ankara 1. İdare Mahkemesi, Kutludüğün Mahalle Birimi diye bir birimin mevcut olmadığı gerekçesiyle bu atamayı iptal etti.

Mehmet Yürekli

TEMİZLİK ODASI VERİLDİ

Bu süreçte Belediye, Yürekli'ye 11 gün 'mazeretsiz ve kesintisiz' işe gelmediği için müstafi (kendi isteği ile çalıştığı işinden istifa etmesi) sayılmasına karar verdi. Yürekli, bu kararın iptali için de yeni bir dava açtı. İdare mahkemesi bu kararın da iptaline karar verdi. Art arda kararlar üzerine Yürekli'nin, 2011'de görevine dönmesine izin verildi. Ancak Yürekli'ye zabıta müdür yardımcılığı kadrosuna tahsis edilen oda yerine temizlik odası verildi. Yürekli, 2012'de emekliye ayrılmak zorunda kaldı.



EMEKLİ OLDUKTAN SONRA DAVA AÇTI



Emekli olan Mehmet Yürekli, 2005 yılından emekli olduğu tarihe kadar geçen dönemde kendisine mobbing uygulandığı gerekçesiyle Mamak Belediye Başkanlığı aleyhine 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu. Ankara 8. İdare Mahkemesi, idari eylemlerden hakları ihlal edilen kişilerin dava açmadan önce ilgili idareye başvurmaları ve idareden ön karar almaları gerektiğini, davacının böyle bir başvurusu olmadığını belirterek davayı reddetti.



Dosya idari yargının en üst makamı olan Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun (DİDDK) gündemine geldi. DİDDK, yerel mahkemenin esastan karar vermesine hükmetti.



MANEVİ TAZMİNAT KOŞULLARI OLUŞTU



DİDDK'nın kararından sonra dosyayı ele alan Ankara 8. İdare Mahkemesi, mobbing nedeniyle davacı Mehmet Yürekli'ye 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, geçen hafta tebliğ edilen gerekçeli kararında, "Davacı hakkında kısa aralıklarla cereyan eden işlem ve eylemler (toplamda 8 sene) nedeniyle davacının manevi olarak yıprandığı, kendisine mobbing uygulandığı iddiasının sübuta erdiği ve manevi tazminat koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır" değerlendirmesini yaptı.

EMSAL KARAR

Kararı değerlendiren idari hukukçu Ali Altay, "Kanıtlanmakta zorlanan mobbing için verilen emsal nitelikte bir karar. İdare, atamalar, disiplin cezaları ve emekli olma zorunda bırakılması konusunda daha dikkatli olmak zorunda" diye konuştu.